Allanamiento por terminó con un policía herido y siete aprehendidos en La Tosquera

Un efectivo policial resultó herido durante un grave operativo realizado en la zona de la delegación de Los Cazadores, conocida como “La Tosquera”, en el marco de un allanamiento vinculado a una causa de violencia de género.

Según la información que trascendió en las últimas horas, el procedimiento se habría descontrolado y derivó en incidentes y agresiones contra el personal policial. Como consecuencia, al menos siete personas fueron aprehendidas, entre ellas una mujer, acusadas de atacar a los efectivos durante el operativo.

Fuentes consultadas indicaron que el policía herido se encuentra fuera de peligro, aunque hasta el momento no se precisó oficialmente qué tipo de lesión sufrió.

Además, señalaron que los aprehendidos fueron trasladados por los incidentes registrados durante el allanamiento y no por agresiones entre particulares. La Justicia y la Policía avanzan ahora en la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.