Incendio por un desperfecto eléctrico en una vivienda de calle Almafuerte al 3000

En la tarde de ayer, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Almafuerte al 3000, tras una alerta del Sistema de Emergencias 911, por un incendio originado a causa de un desperfecto eléctrico.

El foco ígneo fue rápidamente sofocado por los Bomberos Voluntarios, mientras que empleados de Coopser realizaron las tareas necesarias para solucionar el inconveniente eléctrico. No se registraron personas lesionadas, y no se adoptaron medidas judiciales tras el hecho.