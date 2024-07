Accidente en Caseros y Rivadavia: el conductor que había huido se comunicó con la víctima

Se trata del siniestro ocurrido el martes por la mañana en la esquina de Caseros y Rivadavia. La víctima del siniestro, una mujer que se dirigía a bordo de la moto había hecho pública la situación: el conductor del auto la atropelló y se fue del lugar. Ayer, finalmente familiares del conductor se puso en contacto con Gabriela Oliveto y acordaron hablar sobre lo sucedido, que posteriormente ocurrió con la persona responsable del incidente.

A través de redes, Gabriela, decidió publicar en sus redes sociales, lo ocurrido: «Quiero agradecer a todas las personas que se acercaron de una u otra manera. A consultar como estaba, a dar información, a solidarizarse. Desde el momento cero.

A quienes me asistieron en el momento del choque y no me dejaron sola. (Más q agradecidas a esas personas)

A cada uno/a de los que llamaron o enviaron msj.

Destacó la rapidez de la llegada de la ambulancia. Y con la responsabilidad que me atendieron en el Hospital.

Gracias a todos… no doy nombres porque son muchísimos y me daría pena olvidarme alguien. Perdón a mi trbj q no pude llegar a destino.

En ese momento el chico que me choco se fue. Por miedo, por nervios por lo que sea… (lo que no comparto y nada se justifica, eso me hago cargo de lo que digo y se lo dije a él mirándolo a los ojos).

Ante una búsqueda intensa y de mucha gente dimos con el. Pero a su vez también él y su familia me contactaron y se acercaron hoy a mi casa.

Reservo mi estado en este momento. De lo que me dejó este choque. Obvio sumaria mi foto a este testimonio, pero más de una persona se podría impresionar.

Mi rostro está muy inflamado.

Todo pasa y esto también pasará. Sólo agradezco a Dios que lo puedo contar.

Gracias q llevaba casco. (Medio casco, que me podría haber salvado más si llevaba entero).

Esto a partir de hoy es.. día a dia y confío que esta persona me acomapañara. ( que reservo su nombre por su proteccion).

Gracias a todos».