Pronóstico: fin de semana con buen tiempo inicial y desmejora hacia el domingo

El pronóstico anticipa un inicio de fin de semana con condiciones favorables, ideal para actividades al aire libre, aunque con un cambio gradual del tiempo hacia el cierre, donde aumentará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones débiles.

El sábado 11 sostiene la misma tónica: la mayor parte del día con excelentes condiciones meteorológicas, vientos del nordeste entre 4 y 10 nudos a la mañana, pudiendo alcanzar los 15 nudos en momentos de la tarde, conservando la dirección. La noche verá cubrirse gradualmente el cielo y no se descarta alguna llovizna débil y aislada cerrando el día, reduciendo de manera leve la visibilidad.

El domingo 12 arranca con nubosidad abundante y chance de precipitaciones débiles con intermitencias, asociadas a la entrada desde el noroeste de una perturbación en niveles medios. Se espera una mejoría relativa hacia el amanecer, aunque a lo largo del día persiste la chance de precipitaciones débiles y aisladas que no penalizarán significativamente una navegación. El viento se afirma del sur, pero con intensidad variable entre 5 y 15 nudos hasta el cierre del día.