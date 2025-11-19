Zárate: un efectivo policial y dos civiles terminaron baleados tras una discusión de tránsito

Una discusión de tránsito en pleno centro de Zárate terminó de manera violenta y dejó tres heridos de bala, entre ellos un agente de la DDI Campana que se encontraba fuera de servicio.

El episodio ocurrió en Rivadavia al 900, cuando el policía —que conducía un Fiat Uno— tuvo un cruce verbal con los ocupantes de un Peugeot 207. Según la reconstrucción inicial, los dos hombres del Peugeot mostraron un arma de fuego, lo que llevó al efectivo a intentar detenerlos e identificarse como tal. En ese momento, los sujetos abrieron fuego, obligando al agente a repeler la agresión.

El policía terminó con un disparo en el hombro, con entrada y salida, mientras que los otros dos involucrados recibieron uno un impacto en la zona intercostal y el otro un balazo en un brazo. Todos fueron derivados al Hospital Virgen del Carmen, donde permanecen internados.

En la escena se incautó un revólver calibre 22, presuntamente utilizado por los ocupantes del Peugeot. Al tratarse de un hecho que involucra a un funcionario policial, las pericias quedaron en manos de Prefectura Naval.

Fuente: Gentileza ADN INFO