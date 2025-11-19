Detienen a un joven de 18 años por el robo al gimnasio “fitness gym”

Personal del Gabinete Criminológico de San Pedro logró esclarecer un robo cometido el 16 de noviembre, cuya víctima fue una mujer de 26 años, propietaria del gimnasio “Fitness Gym”, ubicado en Pellegrini 2480.

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos establecieron la autoría del hecho y solicitaron una orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. El operativo fue llevado adelante por el GTO, con el apoyo de la Estación de Policía Comunal San Pedro, en una vivienda de calle Las Provincias al 300.

En el lugar se aprehendió al joven de 18 años señalado como autor y se secuestraron elementos de interés para la causa. Interviene la fiscalía local.