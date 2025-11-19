Esclarecen un robo en la Escuela Normal: allanamiento e identificación de un menor implicado

En las últimas horas, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) logró esclarecer un robo ocurrido en la Escuela Normal de San Pedro, ubicada en Bottaro 955, hecho denunciado por la directora del establecimiento, una mujer de 50 años.

Tras realizar diversas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la autoría del ilícito y solicitar una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás. La medida fue concretada por el GTO con apoyo de la Estación de Policía Comunal San Pedro en una vivienda situada en Cruz Roja al 300.

Si bien el morador no se encontraba al momento del procedimiento, los agentes lograron identificar al sospechoso, tratándose de un joven de 17 años con antecedentes delictivos. En el lugar se secuestraron elementos de relevancia para la causa, los cuales permitirán avanzar en la investigación.

Interviene la UFI del Joven de San Nicolás, que continuará con las actuaciones correspondientes.