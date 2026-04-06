Incendios en el delta: dictan falta de mérito para los acusados por falta de pruebas

La Justicia Federal de Victoria resolvió la falta de mérito para diez hombres que eran investigados por los incendios en las islas del Delta del Paraná ocurridos en julio de 2022, un episodio que impactó en San Pedro, San Nicolás, Ramallo, Rosario y el sur santafesino. El fallo determinó que no hay elementos suficientes para vincularlos directamente con el inicio de los focos.

Según el magistrado interviniente, si bien los imputados tienen relación con predios en la zona, no se pudo comprobar su participación en las quemas. Un informe técnico de Bomberos de la Policía Federal resultó clave, ya que indicó que, por las características del terreno y el tiempo transcurrido, no fue posible establecer el origen del fuego ni sus causas, lo que impidió avanzar con una acusación penal.