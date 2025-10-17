Amplio operativo policial en el Barrio Hermano Indio: detuvieron a dos peligrosos delincuentes y secuestraron armas

En las últimas semanas, el Barrio Hermano Indio y sus alrededores fueron escenario de reiterados conflictos con armas de fuego, protagonizados por un conocido delincuente de la zona, Fabián Romero, alias «Vaca», quien cuenta con antecedentes por homicidios y robos graves con armas de fuego. Vecinos difundieron en redes sociales un video donde se lo observa disparando a corta distancia contra una mujer, lo que motivó varias denuncias en la Comisaría de San Pedro, con intervención de las UFI 7 y 11.

Tras recibir la orden de detención, la Policía local montó un amplio operativo desde las 6:00 de la mañana, que incluyó allanamientos en seis domicilios del barrio, con participación del GTO, móviles de cuadrículas, Destacamentos y GAD local. Como resultado, Romero fue aprehendido y trasladado a la comisaría, quedando a disposición del Juzgado de Garantías N.º 1.

Durante el mismo operativo, en otro domicilio del barrio, fue detenido Lucas Medina, alias «Boliyon», quien fue sorprendido manipulando una escopeta recortada desde el techo de una vivienda. El arma fue secuestrada, y Medina fue trasladado a la comisaría, donde se recepcionan denuncias por amenazas realizadas por el detenido durante la noche.