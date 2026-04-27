Violenta agresión: un menor dejó inconsciente a su tío tras atacarlo con una gomera

En horas de la noche de ayer, personal policial de la Estación de Policía Comunal de San Pedro intervino de urgencia en un violento episodio de índole familiar ocurrido en calle Auli al 1080 de esta ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar un joven de 17 años habría agredido a su propio tío, un hombre de 43, utilizando una “gomera”. El impacto le provocó lesiones en la zona de la nuca, lo que hizo que la víctima cayera al suelo y quedara inconsciente.

Ante la gravedad del hecho, los efectivos procedieron a la aprehensión del menor, quien fue trasladado a la dependencia policial imputado por el delito de lesiones leves.

Posteriormente, el adolescente fue puesto a disposición de la UFI del Joven de San Nicolás, desde donde se continúan con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer lo sucedido.