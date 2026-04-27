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Luis Ventura denunció que recibió amenazas de muerte y detuvieron a un joven en San Nicolás

Redacción CWSP

Un sujeto fue detenido este viernes en nuestra ciudad acusado de coacción agravada por amenazas de muerte al periodista Luis Ventura. El sospechoso tiene 26 años y fue arrestado en el marco de un operativo de la policía bonaerense, en conjunto con la DDI y la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Según consta en la causa, Ventura denunció que comenzó a recibir mensajes amenazantes por WhatsApp el 20 de abril de 2025, alrededor de las 21:00. Los mensajes, enviados desde distintos números nacionales e internacionales, contenían amenazas de muerte, agravios antisemitas y referencias a armas y asesinatos dirigidas tanto al periodista como a su familia.

 

En ese entonces, Ventura vinculó las amenazas a su participación como invitado en un programa televisivo, donde ese mismo día expuso información de interés público.

 

Fuente: Infobae

 