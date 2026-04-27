Luis Ventura denunció que recibió amenazas de muerte y detuvieron a un joven en San Nicolás

Un sujeto fue detenido este viernes en nuestra ciudad acusado de coacción agravada por amenazas de muerte al periodista Luis Ventura. El sospechoso tiene 26 años y fue arrestado en el marco de un operativo de la policía bonaerense, en conjunto con la DDI y la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Según consta en la causa, Ventura denunció que comenzó a recibir mensajes amenazantes por WhatsApp el 20 de abril de 2025, alrededor de las 21:00. Los mensajes, enviados desde distintos números nacionales e internacionales, contenían amenazas de muerte, agravios antisemitas y referencias a armas y asesinatos dirigidas tanto al periodista como a su familia.

En ese entonces, Ventura vinculó las amenazas a su participación como invitado en un programa televisivo, donde ese mismo día expuso información de interés público.

Fuente: Infobae