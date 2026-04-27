Gobernador Castro: roban una moto en plena calle y buscan datos para recuperarla

Un hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas por vecinos de Gobernador Castro, luego de que se reportara el robo de una motocicleta en la vía pública.

Según una publicación difundida en redes sociales, autores desconocidos sustrajeron una moto Honda Tornado XR 250 que se encontraba en calle Sarmiento. El rodado pertenece a un vecino de la localidad.

Tras el hecho, familiares y allegados solicitaron colaboración para dar con el vehículo, pidiendo que cualquier información sea comunicada por las redes.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre el episodio.