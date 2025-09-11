Violencia y armas ilegales: dos procedimientos terminaron con detenciones

En la jornada de ayer se concretaron dos procedimientos policiales que derivaron en la detención de jóvenes involucrados en hechos de violencia y portación ilegal de armas.

Por un lado, personal del Destacamento La Tosquera, bajo las órdenes del Oficial Inspector Fernando Charras, llevó adelante un allanamiento y detención en Santa Lucía, en cumplimiento de una orden librada por la Jueza María Eugenia Maiztegui, del Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás. El detenido, un joven de 21 años, está imputado por un hecho ocurrido el pasado 7 de septiembre, caratulado como abuso de arma, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y atentado contra la autoridad agravado, en concurso real. Durante el procedimiento se incautó además una cuchilla de 30 cm, con la cual el sujeto intentó agredir al personal policial.

En otro hecho, en la ciudad de San Nicolás, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) interceptaron en la vía pública —en calles General Pueyrredón y Javier Rivero— a un joven de 20 años, quien llevaba oculto entre sus prendas un revólver calibre .38 marca Smith & Wesson, cargado. Tras el secuestro del arma, el aprehendido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia, a la espera de que se resuelva su situación procesal.