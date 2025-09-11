Robo a camión en Ruta 9: delincuentes abandonaron bolsas con mercadería robada

En la tarde de ayer, personal del Destacamento Río Tala, en conjunto con efectivos de La Tosquera, llevó adelante un amplio operativo en la zona de bañados y campo abierto, donde divisaron a dos hombres que intentaban huir corriendo.

En la fuga, los sospechosos abandonaron cuatro bolsas de arpillera que contenían elementos robados instantes antes de un camión Iveco 330, detenido sobre la banquina de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 157 carril Buenos Aires – Rosario. Entre lo incautado se hallaron tres hojas de sierras, dos cajas de tripa para embutidos, dos hojas adicionales y 17 rollos de film.

El vehículo, conducido por un hombre de 37 años oriundo de CABA, había sido víctima del ilícito minutos antes. La Fiscalía local intervino en el caso, disponiendo la restitución de los elementos sustraídos y la continuación de las tareas investigativas para identificar a los responsables, que permanecen prófugos.