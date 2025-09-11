Cómo estará el tiempo este fin de semana

El viernes se presentará otra jornada de tiempo muy estable, tal vez con algunas pocas nubes surcando el cielo a lo largo del día, pero con claro predominio de sol. El viento débil del norte rotará al este y se intensificará hacia el final del día, con probables ráfagas de 30 a 40 km/h en el periodo nocturno. En cuanto a las temperaturas, sufrirán poca variación, con extremos de 11 °C y 21 °C previstos para la Capital Federal.

Algunas perturbaciones en altura cruzarán la región central de la Argentina durante el fin de semana produciendo un ligero aumento de inestabilidad, aunque las condiciones aún persistirán bastante secas en general en la capa baja atmosférica.

De esta forma, cabe esperar un sábado que se presentará en la mayor parte del día con tiempo bueno sobre Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste rotando al este, con algunas ráfagas menores en áreas ribereñas. La temperatura máxima se situará en el orden de 20 °C y hacia la noche es cuando se iniciaría recién el periodo de ligera inestabilidad.

Luego, la jornada de domingo mantendrá una ligera inestabilidad, bajo condiciones de cielo parcial o mayormente nublado, sin descartar algunos nubarrones amenazantes nuevamente en la segunda mitad del día.

Hablar de fin de semana con mal tiempo en Buenos Aires es claramente exagerado en esta ocasión, dado que gran parte del sábado se presentará con tiempo estable y recién en el periodo nocturno podría haber algunas gotas aisladas. Pero es importante tener en cuenta este pronóstico detallado, para que no tome por sorpresa a ninguno, más aún a aquellos que esperan organizar alguna actividad al aire libre en la noche del sábado.

