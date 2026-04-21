Violencia a la salida de la escuela: grave enfrentamiento entre dos menores

Un preocupante episodio de violencia escolar tuvo lugar en las inmediaciones de la Escuela Primaria N° 3 / Secundaria N° 12, donde una menor fue agredida por otra estudiante al finalizar la jornada. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un traumatismo facial, lo que generó la inmediata preocupación de su familia.

Según relató la madre, la joven ya venía siendo víctima de amenazas previas que, incluso, habían sido advertidas a las autoridades del establecimiento sin obtener respuesta. Además, señaló la falta de intervención institucional tras el hecho y manifestó su temor de que la situación no sea abordada adecuadamente.

En las últimas horas también trascendieron imágenes filmadas con un celular que muestran el enfrentamiento, lo que incrementó la repercusión del caso. La menor será evaluada por un médico policial en los próximos días, mientras su entorno espera medidas concretas.