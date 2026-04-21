La Prefectura Naval abrió la inscripción a sus escuelas de oficiales y suboficiales

La Prefectura Naval Argentina informó que se encuentra abierta la inscripción para el ingreso 2026 a sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales, dirigida a jóvenes de ambos sexos interesados en iniciar una carrera dentro de la fuerza. El proceso se realiza de manera online, a través de la plataforma oficial, donde los postulantes deben completar sus datos y presentar la documentación requerida.

La convocatoria apunta a incorporar aspirantes con vocación de servicio, compromiso y disciplina, quienes podrán formarse profesionalmente en tareas vinculadas a la seguridad de la navegación, la protección de los espacios marítimos y fluviales, y la asistencia a la comunidad. Además, la formación permite acceder a títulos universitarios o tecnicaturas dentro del sistema educativo de la institución.

Entre los requisitos generales, se solicita ser argentino nativo o por opción, contar con estudios secundarios completos o en curso y cumplir con los rangos de edad establecidos: entre 17 y 22 años para oficiales, y entre 17 y 25 años para suboficiales, además de no registrar antecedentes penales y reunir condiciones psicofísicas aptas.

El proceso de selección incluye distintas etapas, como inscripción online, evaluaciones académicas, exámenes médicos y pruebas físicas, que determinarán el orden de mérito para el ingreso a los institutos de formación de la fuerza.