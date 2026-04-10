Vehículo se incendió en zona rural y fue controlado por bomberos

Personal del Destacamento Gobernador Castro acudió a un camino rural de Batalla s/n tras un llamado de emergencia que alertaba sobre el incendio de un automóvil. Por causas que aún se intentan establecer, el foco ígneo se inició en un Volkswagen Suran de color rojo, conducido por una mujer de 45 años.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos, a cargo del suboficial principal Castañeda, quienes lograron sofocar las llamas. Afortunadamente, la conductora resultó ilesa y solo se registraron daños materiales en el vehículo. Según se informó, no se adoptaron medidas judiciales.