Persecución y aprehensión: circulaba en moto y llevaba un arma con numeración suprimida

Personal de la EPC San Pedro aprehendió a un hombre de 32 años en la intersección de Molina y Zanuccoli, luego de que intentara evadir un control policial. Según se informó, el sujeto circulaba momentos antes por L. Mansilla y 11 de Septiembre a bordo de una motocicleta Honda CG 150 Titan de color negra y, al ser advertido para que detuviera su marcha, emprendió la fuga, siendo interceptado poco después.

Al momento de su aprehensión, los efectivos procedieron al secuestro de una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm que llevaba entre sus prendas, con un cargador y cinco proyectiles intactos, presentando la numeración suprimida. La UFI N° 11 dispuso que el individuo permanezca alojado y se inicien actuaciones por tenencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra. En tanto, personal de Tránsito Municipal secuestró el rodado por falta de documentación, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.