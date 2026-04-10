Choque entre moto y utilitario dejó una mujer con lesiones leves

En la intersección de avenida Sarmiento y Libertad, personal policial intervino este jueves tras un accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta y un vehículo utilitario. Por causas que aún se intentan establecer, una moto Corven Energy de color blanca, conducida por una mujer de 25 años, colisionó con una camioneta Iveco Furgón, también blanca, guiada por un hombre de 66.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue asistida en el lugar y trasladada por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. En el hecho tomó intervención la UFI N° 11, que llevará adelante las actuaciones correspondientes.