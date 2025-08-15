Vecinos frustraron un intento de robo y recuperaron una moto

En la jornada de ayer, un joven de 21 años y su primo, de 20, lograron recuperar una motocicleta Honda Wave 110 cc roja que estaba siendo sustraída. El vehículo era llevado de tiro por un hombre, quien, al ser sorprendido por los vecinos en la intersección de Mateo Sbert y Bozzano, lo abandonó en el lugar y se dio a la fuga.

La motocicleta pertenece a una mujer de 29 años y había sido robada pasado el mediodía en calle 11 de Septiembre y Balcarce, en la vía pública, luego de que el ladrón dañara el tubo de ignición y la traba de volante.

La Fiscalía N.º 7 de San Pedro interviene en el hecho, caratulado como tentativa de robo.