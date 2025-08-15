Buscan a un joven sampedrino desaparecido desde el lunes

Una mujer de 43 años se presentó anoche en la dependencia policial para denunciar la desaparición de su hijo, Gerónimo Verón, de 21 años. Según relató, el joven se retiró de San Pedro el lunes pasado con destino a la localidad de Garín, donde iba a trabajar como vendedor ambulante junto a un amigo, pero hasta el momento no regresó ni se tuvo contacto con él.

Verón es de tez blanca, cabello corto castaño, ojos marrones, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene contextura delgada y tatuajes en ambos brazos. Al momento de ausentarse, su vestimenta es desconocida. No posee DNI, teléfono celular ni redes sociales, y su madre indicó que presenta problemas de consumo.

La Fiscalía en turno de San Pedro interviene en la investigación, y se solicita a la comunidad cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.