Inauguraron el Consultorio de Neurodesarrollo y Neurología Infantil en el Hospital Municipal

Esta mañana, la Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección del Hospital, inauguró oficialmente el Consultorio de Neurodesarrollo y Neurología Infantil en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa. El acto contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar, la directora del hospital, Dra. Isabel Carrasco, la presidenta de la Asociación Cooperadora, Mirta Borrel, y la reconocida especialista en neurología infantil Dra. Andrea Manin.

El nuevo servicio brindará atención integral y gratuita a niños y niñas con alteraciones en el desarrollo o afecciones neurológicas, priorizando la detección precoz y el trabajo interdisciplinario. “Este consultorio ofrecerá diagnóstico, orientación y acompañamiento a las familias, con especial énfasis en garantizar el acceso a la salud para todos los sampedrinos”, expresaron desde el Municipio en el comunicado oficial.

Con el corte de cinta y el descubrimiento de una placa, el espacio quedó habilitado y comenzará a funcionar con la siguiente atención semanal: los martes de 8 a 12, Pediatría del Desarrollo; los miércoles de 8 a 12, Evaluación ADOS-2; y los jueves de 8 a 13, Neurología Infantil.