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Una vecina denunció en redes sociales un robo en su vivienda y expresó su indignación

Redacción CWSP

Una vecina de la ciudad, identificada en Facebook como Marr Fusi, denunció públicamente haber sido víctima de un robo en su vivienda, hecho que generó preocupación y repercusión entre usuarios de redes sociales.

De acuerdo a su publicación, autores ignorados habrían ingresado al domicilio tras violentar rejas y puertas, sustrayendo diversos elementos de valor. Entre los objetos robados mencionó una sandwichera eléctrica, un secador y una planchita de pelo marca Remington, un taladro rojo sin caja, una caja de herramientas de color amarillo y una mochila negra de viaje, entre otros.

En el mismo mensaje, la vecina manifestó su enojo, tristeza e impotencia por lo sucedido, remarcando el esfuerzo que le implicó adquirir dichos bienes. Asimismo, advirtió a la comunidad sobre la posible venta de estos objetos en el mercado informal.

La publicación tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su apoyo y preocupación por el hecho.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales respecto a la intervención policial en el caso.

 