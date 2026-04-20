Una vecina denunció en redes sociales un robo en su vivienda y expresó su indignación

Una vecina de la ciudad, identificada en Facebook como Marr Fusi, denunció públicamente haber sido víctima de un robo en su vivienda, hecho que generó preocupación y repercusión entre usuarios de redes sociales.

De acuerdo a su publicación, autores ignorados habrían ingresado al domicilio tras violentar rejas y puertas, sustrayendo diversos elementos de valor. Entre los objetos robados mencionó una sandwichera eléctrica, un secador y una planchita de pelo marca Remington, un taladro rojo sin caja, una caja de herramientas de color amarillo y una mochila negra de viaje, entre otros.

En el mismo mensaje, la vecina manifestó su enojo, tristeza e impotencia por lo sucedido, remarcando el esfuerzo que le implicó adquirir dichos bienes. Asimismo, advirtió a la comunidad sobre la posible venta de estos objetos en el mercado informal.

La publicación tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su apoyo y preocupación por el hecho.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales respecto a la intervención policial en el caso.