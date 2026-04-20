Dos hombres fueron aprehendidos por causar disturbios en estado de ebriedad

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) local intervino en dos hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad, donde se procedió a la aprehensión de dos hombres que se encontraban en estado de ebriedad generando disturbios.

El primer caso tuvo lugar en calle Bartolomé Mitre al 1900, donde un hombre de 42 años se presentó en la sede policial en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios, por lo que fue aprehendido por los efectivos.

En un segundo hecho, ocurrido en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Dávila, personal policial aprehendió a un joven de 26 años que se encontraba en la vía pública en estado de ebriedad, alterando el orden.

En ambos casos interviene el Juzgado de Paz local, que dispuso las actuaciones correspondientes.