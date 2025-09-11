Allanamiento en San Pedro: recuperan un televisor robado y una mujer fue imputada por encubrimiento

En la tarde de ayer, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Local llevó adelante una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada en calle Martín Fierro al 300, en el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido el pasado 2 de septiembre en una propiedad de Miguel Porta al 2000, donde resultó damnificada una mujer de 29 años.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás y contó con la participación de efectivos de la Estación de Policía Comunal San Pedro. En el procedimiento se secuestró un televisor Noblex de 43 pulgadas con su control remoto, elemento denunciado como sustraído, y se trasladó a la moradora de la vivienda, una mujer de 26 años.

Por disposición de la Fiscalía local, la acusada fue notificada de la formación de la causa por encubrimiento, quedando a disposición de la Justicia mientras los objetos recuperados serán restituidos a la víctima.