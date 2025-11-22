Una mujer y su hija resultaron heridas en un choque entre una motocicleta y una camioneta

Ayer, personal policial acudió a Bottaro y Casella tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito. Por causas que aún se buscan establecer, una motocicleta Keller Cronos Classic 110 cc color gris, conducida por una mujer de 50 años y en la que viajaba su hija de 15, colisionó con una camioneta Toyota Hilux blanca manejada por un hombre de 43 años.

La conductora de la moto y su acompañante fueron trasladadas al Hospital local, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve, salvo complicaciones posteriores.

La fiscalía local intervino en el hecho y dispuso las actuaciones correspondientes por lesiones culposas.