Un joven resultó gravemente herido en un choque entre una motocicleta y una camioneta en Santa Lucía

En la mañana de ayer, personal policial del destacamento de Santa Lucía acudió a Belgrano y América tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito. Por motivos que aún se investigan, una motocicleta Siam 150 cc conducida por un joven de 21 años colisionó con una camioneta Ford F100 manejada por un hombre de 59 años.

El motociclista fue trasladado al nosocomio local en ambulancia y presenta lesiones de carácter grave, entre ellas fractura de muñeca derecha, escafoide y porción del radio derecho.

La fiscalía local tomó intervención y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.