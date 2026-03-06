Asaltaron a un menor y su madre apuntó contra los delincuentes en redes sociales

Un menor fue víctima de un robo durante la noche del jueves en inmediaciones de calle Doctor Rojas al 1300, donde dos individuos que se movilizaban en una motocicleta 110 de color azul le sustrajeron el teléfono celular. Tras el hecho, la madre del damnificado realizó una fuerte publicación en redes sociales para denunciar lo ocurrido y solicitar colaboración para identificar a los responsables.

Según indicó, los sospechosos serían dos hombres y uno de ellos tendría una cicatriz en el rostro, dato que podría ayudar a reconocerlo. La mujer aseguró además que el robo ocurrió cuando su hijo fue interceptado por los delincuentes.

En su publicación expresó:

> “Quiero decirle a los soretes chorros faloperos q andan tirando a los nenes x un celular del orto q lo cambian x un porro, q no se la van a llevar de arriba, q se esperar y q la vida te me va a poner en frente xq se quiénes son, tu cicatriz en la cara te delata raton… Vos me tocaste mí hijo, pero te vas a querer esconder, eso te lo aseguro. Si te llega esto anoche le robaste a mí nene, en calle doctor rojas al 1300. ACORDATE DE MI CARA FALOPERO .. ANDAN EN UNA 110 azul nuevita son 2.. SI ME AYUDAN A COMPARTIR X FAVOR”.

La mujer pidió que quienes tengan información sobre los presuntos autores o hayan visto la motocicleta mencionada puedan aportar datos para esclarecer el hecho.