Una adolescente de 15 años fue localizada sana y salva tras un operativo de búsqueda

En la jornada de ayer, una mujer de 39 años denunció que el pasado jueves 14 de agosto, su hija de 15 años se había retirado de su domicilio de calle Almafuerte al 2000, luego de mantener una discusión. Ante la situación, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda, interviniendo todos los móviles policiales, con la difusión en medios de comunicación y el trabajo del personal de la Sub DDI Baradero-San Pedro.

Horas más tarde, la menor regresó a su vivienda sin presentar lesiones. Posteriormente, fue trasladada por los efectivos a la Comisaría de la Mujer y la Familia para cumplimentar las diligencias legales correspondientes.