Alerta por temporal en el norte bonaerense: se esperan lluvias intensas y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por un temporal de gran magnitud que afectará en las próximas horas al norte de la provincia de Buenos Aires y a gran parte de la región central del país. El fenómeno, provocado por un proceso de ciclogénesis, dejará lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros en pocos días, caída de granizo y ráfagas intensas. Se trata de un evento climático poco habitual para el mes de agosto, lo que lo vuelve de especial relevancia para la zona.

El martes 19 de agosto será la jornada más crítica, cuando el sistema alcance su mayor intensidad. En el territorio bonaerense se esperan precipitaciones abundantes y vientos de hasta 70 km/h, generando condiciones de riesgo para productores y vecinos de la región norte. El SMN recomendó extremar precauciones ante posibles anegamientos y daños por ráfagas, dado que el temporal marcará un episodio climático excepcional para esta época del año.