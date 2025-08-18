Aprehendido un joven acusado de privar de la libertad a su expareja

En la mañana de ayer, tras un llamado al 911 que alertó sobre un hecho de privación ilegítima de la libertad en zona rural, personal policial interceptó en inmediaciones de calles Mateos Sbert y Nieto de Torres una camioneta Ford F100 blanca. En el interior del vehículo se encontraba un joven de 25 años, vestido con indumentaria gauchesca, quien fue aprehendido. Durante la requisa, los efectivos incautaron dos cuchillos que, según manifestaciones espontáneas del detenido, habrían sido utilizados momentos antes para amenazar a una mujer de 22 años y obligarla a abordar el rodado en contra de su voluntad.

La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se constató que se encontraba ilesa. Tras la intervención de la Fiscalía local y el relato de la joven, se descartó la continuidad del hecho delictivo y no se solicitaron medidas cautelares contra el aprehendido, quien resultó ser la expareja de la víctima.