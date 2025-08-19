Un motociclista sufrió una fractura tras un choque en Litoral y Caseros

En horas del mediodía de ayer, personal policial acudió a la intersección de Litoral y Caseros, luego de un aviso del Centro de Monitoreo San Pedro, donde se produjo una colisión entre un automóvil, conducido por una mujer de 47 años que resultó ilesa, y una motocicleta guiada por un joven de 25 años.

El motociclista fue trasladado al Hospital local, donde los médicos confirmaron que presentaba una fractura en la pierna. La Fiscalía en turno inició una investigación por el delito de lesiones culposas para determinar las causas del siniestro.