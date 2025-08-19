Nuevo arribo al puerto de San Pedro: el buque Palau cargará soja con destino a Rusia

Este lunes por la mañana está previsto el arribo al puerto de San Pedro del buque Palau, de bandera Liberia y con una eslora de 176,82 metros, procedente de España. La embarcación operará en el muelle del Elevador para llevar adelante una nueva carga de exportación.

Según lo programado, el Palau embarcará unas 31.000 toneladas de soja que tendrán como destino final Rusia, en el marco de la operatoria comercial que continúa consolidando al puerto local como un punto estratégico en la salida de la producción agroindustrial hacia distintos mercados internacionales.