Aprehendieron a un hombre por agredir físicamente a su ex pareja

En horas del mediodía de ayer, personal de la EPC San Pedro acudió a un llamado al 911 en una vivienda ubicada en Saavedra al 1100, donde procedió a la aprehensión de un hombre de 30 años que momentos antes había agredido físicamente a su ex pareja de 32 años.

La víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, mientras que el detenido fue trasladado a la dependencia policial, imputado por el delito de lesiones leves, y quedó a disposición de la UFI N°11 local.