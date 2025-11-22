Recuperan una bicicleta robada tras un rápido operativo policial

En la tarde de ayer, personal policial de la comisaría local intervino luego de ser alertado por un hecho de hurto ocurrido minutos antes en una vivienda de Salta al 1800. El hecho fue denunciado por un joven de 23 años, quien advirtió la situación a través de las cámaras de seguridad de su domicilio.

Durante la recorrida, los efectivos hallaron abandonada una bicicleta de carreras color verde en la plaza ubicada en Auli y Miguel Porta. La fiscalía local tomó intervención y se iniciaron las actuaciones correspondientes.