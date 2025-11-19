Un hombre fue aprehendido tras amenazar con un arma blanca a su pareja en pleno centro

En la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría local intervino rápidamente tras un llamado al 911, que alertaba sobre un episodio de violencia en la intersección de 25 de Mayo y Boulevard Moreno, en San Pedro.

Al llegar al lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 29 años, acusado de haber amenazado con un arma blanca de fabricación casera a su pareja, una mujer de la misma edad. La víctima fue trasladada al Centro Municipal de Salud, donde recibió asistencia médica y se constató que no presentaba lesiones.

El agresor quedó a disposición de la fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.