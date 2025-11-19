Clima: alerta amarilla por tormentas para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes que afectarán la región durante la tarde y la noche del jueves 20 de noviembre. El aviso abarca a San Nicolás, Ramallo y San Pedro (Buenos Aires) y Villa Constitución (Santa Fe).

Según el organismo, los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos lapsos, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a 70 km/h y ocasional granizo. Además, se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, con posibilidad de valores aún mayores en forma localizada.

Desde el SMN recomiendan mantenerse informado por los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante condiciones climáticas severas.