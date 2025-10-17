Un ciclista terminó herido tras ser embestido por un auto en Chivilcoy y Libertad

En horas de la tarde-noche del miércoles, personal policial acudió a la intersección de Chivilcoy y Libertad, donde se registró un accidente entre un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco, conducido por una mujer de 40 años, y una bicicleta de paseo verde guiada por un joven de 28 años.

A raíz del impacto, el ciclista resultó con lesiones leves y fue trasladado por una ambulancia del SAME 107 al Hospital Subzonal San Pedro para su atención. La conductora del vehículo no sufrió heridas. Interviene la UFI N.º 11 de San Pedro.