El monto de la droga secuestrada en el operativo realizado en Baradero asciende a 27.000 dólares

En un importante operativo antidrogas, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos —uno en un barrio privado de Baradero y otro en la localidad bonaerense de Moreno— que permitieron desarticular una organización dedicada a la comercialización de cocaína.

La investigación, encabezada por la Fiscal María Verónica Marcantonio (UFI N°1 de San Nicolás) y autorizada por el Juez de Garantías Dr. Román Parodi, se inició hace seis meses, luego de una denuncia anónima que señalaba a un financista baraderense como presunto vendedor de drogas bajo la modalidad delivery. Las tareas de inteligencia confirmaron las sospechas: el acusado se movilizaba en una camioneta de alta gama y residía en el barrio privado Urbano.

Durante el allanamiento en su vivienda, los agentes secuestraron más de 200 envoltorios con cocaína fraccionada, tres ladrillos de alta pureza, una balanza de precisión, tres celulares, un arma de fuego recortada y una camioneta de lujo. Además, el detenido habría mantenido contacto con una proveedora de nacionalidad paraguaya radicada en Moreno, donde se realizó un segundo procedimiento que permitió hallar elementos de interés para la causa.

El principal sospechoso fue aprehendido y quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, quedando a disposición de la Justicia.