Dos motociclistas huyeron tras protagonizar un accidente en Av. Sarmiento y Obligado

En la tarde de ayer, personal policial acudió a un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Av. Sarmiento y Rafael Obligado, en esta ciudad. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una médica del SAME 107, quien informó que momentos antes se había producido una colisión entre un automóvil Fiat Palio, conducido por una mujer de 53 años, que resultó ilesa, y una motocicleta 110 c.c. con dos mujeres a bordo.

Según el informe policial, las ocupantes de la motocicleta, ambas mayores de edad, se retiraron rápidamente del lugar antes de la llegada del móvil, negándose a recibir atención médica. La UFI N.º 11 de San Pedro interviene en la investigación para determinar las causas del siniestro.