Normalizan el servicio de agua tras la reparación de una bomba

El Municipio de San Pedro informó que quedó solucionado el inconveniente que afectaba el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad, luego de que fuera reparada la bomba ubicada en Saavedra y 11 de Septiembre, que había sufrido un desperfecto durante la madrugada.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos comunicaron que, tras la intervención, se reactivaron las demás bombas que habían sido detenidas por el operativo, por lo que el servicio comenzó a normalizarse en las zonas afectadas.

La situación comenzará a normalizarse una vez concluidas las tareas en el lugar.