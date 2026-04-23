Tres aprehendidos en distintos operativos: uno con arma blanca y dos por drogas

En el marco de distintos procedimientos realizados en la ciudad, personal policial concretó tres aprehensiones por diferentes infracciones, incluyendo portación de arma blanca y tenencia de estupefacientes.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de calles Cruz Roja y Carlos Saavedra, donde efectivos del Grupo Táctico Motorizado aprehendieron a un hombre de 31 años que se encontraba en la vía pública portando un arma blanca. En el caso interviene el Juzgado de Paz local.

Por otra parte, en calle Estrada al 300, personal policial detuvo a un joven de 21 años que tenía en su poder un envoltorio con sustancia símil marihuana, con un peso total de 3,12 gramos. La fiscalía local dispuso la notificación de la causa por infracción a la Ley 23.737 y su posterior libertad.

Finalmente, en un operativo dinámico realizado en la intersección de Alvarado e Ituzaingó, efectivos de la EPC aprehendieron a un hombre de 31 años que poseía bochas de cocaína, con un pesaje de 0,68 gramos. También interviene la fiscalía local, que continúa con las actuaciones correspondientes.