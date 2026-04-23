Gobernador Castro: secuestran moto y arma blanca e imputan a menores

Durante la mañana de ayer, personal policial del destacamento de Gobernador Castro llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo al 500, donde se logró el secuestro de una motocicleta Yamaha 125 cc de color negro y un cuchillo de 20 centímetros. En el lugar, fue notificado un menor de 16 años, en presencia de su madre de 45 años, sobre la formación de la causa.

En el marco del mismo procedimiento, los efectivos también cumplieron con otra orden en un domicilio de calle Raffo al 100, que arrojó resultado negativo. No obstante, allí se notificó a otro menor de 16 años, en presencia de su progenitora de 51 años, en una causa por amenazas agravadas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que continúa con las actuaciones correspondientes.