Vecino detuvo a delincuente de 19 años que le había robado un acolchado

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), tras un alerta, acudió a la intersección de calles Goycochea y Almafuerte de esta ciudad, donde se había producido una aprehensión ciudadana de un masculino de 19 años de edad. En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de un acolchado reversible color beige de 2 ½ plazas, el cual había sido sustraído durante horas de la madrugada desde el interior de un vehículo perteneciente a un hombre de 59 años, quien reconoció el elemento como propio.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa al aprehendido y la restitución del elemento recuperado a su propietario. En cuanto al joven, quedó alojado en el sector de calabozos a la espera de la primera remisión judicial correspondiente.