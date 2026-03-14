Dos hombres con pedidos de captura fueron identificados y aprehendidos en controles policiales

Durante operativos de identificación de rutina realizados en distintos puntos de la ciudad, personal policial de la dependencia local aprehendió a dos hombres que registraban pedidos de captura activos.

Uno de los sujetos, de 39 años, era requerido por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de San Nicolás en el marco de una causa por violación de domicilio, amenazas agravadas y desobediencia. En tanto, el segundo, de 24 años, tenía un pedido vigente del Juzgado de Garantías N° 2 de San Nicolás por el delito de hurto. Ambos fueron notificados de las resoluciones judiciales correspondientes y posteriormente se retiraron de la dependencia policial.