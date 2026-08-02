Solicitan colaboración para encontrar a Giovanna Mabel Díaz

La Justicia y la Policía solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Giovanna Mabel Díaz, quien es buscada en el marco de una investigación por averiguación de paradero que tramita ante la UFI N.º 11 descentralizada de San Pedro, del Departamento Judicial San Nicolás.

De acuerdo con la información oficial, la joven se ausentó de su domicilio en la ciudad de San Pedro el 9 de julio de 2026 y, desde entonces, no se tienen novedades sobre su ubicación.

Al momento de retirarse vestía un chaleco negro, calza, remera de mangas largas del mismo color y zapatillas Campus color beige.

Giovanna es de contextura física normal, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello negro con corte carré y flequillo, ojos marrón oscuro y presenta parte de la ceja izquierda rasurada. Además, posee un piercing en la nariz, un tatuaje en un brazo con la inscripción «TOMAS» y una fecha, una malformación en la mano izquierda (con faltante de los dedos medio y anular) y una mancha de color marrón en la muñeca izquierda.

Según consta en la investigación, al salir de su vivienda llevaba consigo su DNI, tarjeta de débito y teléfono celular.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o al servicio de emergencias 911.