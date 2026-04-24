Santa Lucía: detienen a un hombre por atentado contra la autoridad y un policía resultó herido

Un hombre de 29 años fue aprehendido anoche en la localidad de Santa Lucía, luego de protagonizar un disturbio en la vía pública y agredir a personal policial durante un procedimiento.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles O’Farrel y Dr. Obaid, donde efectivos del destacamento local acudieron tras un llamado. Al llegar, constataron que el individuo se encontraba generando disturbios y se negaba a acatar las órdenes impartidas por los uniformados.

Durante la intervención, el sujeto opuso resistencia y, en el marco del forcejeo, uno de los efectivos resultó con una fractura de muñeca con desplazamiento, debiendo recibir asistencia médica.

El agresor fue finalmente reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de atentado contra la autoridad y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, que interviene en el caso.