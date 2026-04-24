Detienen a un hombre por intentar robar alambrado en un paso a nivel

Un hombre de 34 años fue aprehendido por personal policial tras ser sorprendido mientras intentaba sustraer alambrado perimetral en el paso a nivel ubicado en calle Basavilbaso.

El hecho ocurrió ayer, luego de que efectivos acudieran al lugar a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911. Al arribar, los agentes constataron que el individuo se encontraba retirando parte del cerco perimetral, por lo que fue inmediatamente reducido y detenido.

Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de robo en grado de tentativa y a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes.