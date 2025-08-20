San Pedro superó los 100 milímetros de lluvia acumulada tras la ciclogénesis

El proceso de ciclogénesis que afectó a gran parte del país comenzó a disiparse este miércoles en territorio argentino. En la zona de San Pedro se registraron importantes acumulados de lluvia: 119 milímetros en Río Tala, entre 102 y 116 en la ciudad cabecera, y valores cercanos a los 100 mm en Gobernador Castro y Vuelta de Obligado.

Alerta por vientos fuertes

Pese a la mejora en las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por vientos en la provincia de Buenos Aires y la región. Se esperan ráfagas del oeste y sudoeste de entre 65 y 80 km/h, con intensidades sostenidas de 30 a 50 km/h durante la mañana y la tarde de este miércoles. Las condiciones también afectarán a Capital Federal, el norte de La Pampa, sur y este de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y el estuario del Río de la Plata, donde se prevé una leve bajante.

Además, el SMN anticipó que un nuevo sistema de mal tiempo ingresará desde el Pacífico en las próximas 48 a 72 horas, lo que podría generar más alertas meteorológicos en distintas zonas del país.